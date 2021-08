Padla prva klapa mladinske romantične komedije Gajin svet 2

Ljubljana, 12. avgusta - V Ljubljani so ta teden začeli s snemanjem filma Gajin svet 2 režiserja Petra Bratuše. Mladinska romantična komedija prinaša nadaljevanje filmske zgodbe o pogumni in navihani Gaji, ki si jo je leta 2018 ogledalo veliko gledalcev. Tokrat se bo 14-letna glavna junakinja spopadala z najstniškimi težavami, družinskimi problemi in kriminalnimi primeri.