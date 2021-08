Objavljena odločba ustavnega sodišča glede neustavnosti zakona o parlamentarni preiskavi

Ljubljana, 12. avgusta - Ustavno sodišče je objavilo odločbo, ki jo je v sredo predstavil generalni državni tožilec Drago Šketa in po kateri sta zakon in poslovnik o parlamentarni preiskavi v neskladju z ustavo, saj posegata v neodvisnost in samostojnost opravljanja državnotožilske funkcije. V delu je razveljavilo tudi akt o odreditvi preiskave v zadevi Kangler.