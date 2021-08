Kos poročne torte princa Charlesa in princese Diane prodali za več kot 2000 evrov

London, 11. avgusta - Več kot 40 let po poroki britanskega princa Charlesa in princese Diane so danes na dražbi za 1850 funtov (približno 2180 evrov) prodali kos njune poročne torte - z opozorilom, naj ga kupec ne poje. Prvotna pričakovanja dražbene hiše Dominic Winter Auctioneers glede cene so se gibala od 300 do 500 funtov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.