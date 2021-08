Vročinski val Lucifer v Italiji še okrepil širjenje požarov

Rim, 11. avgusta - Ta teden je Italijo prizadel vročinski val, ki so ga v državi poimenovali Lucifer in je zlasti na Siciliji in v Kalabriji še okrepil požare. Temperature so se v torek v Siciliji povzpele na 47 stopinj Celzija, meteorologi pa opozarjajo, da bi lahko danes na območju dosegli nov temperaturni rekord, poroča francoska tiskovna agencija AFP.