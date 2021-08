Občine Novo mesto, Straža in Mirna Peč bodo gradile medobčinski center za ravnanje z odpadki

Straža, 11. avgusta - Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in njegova kolega iz občin Straža ter Mirna Peč, Dušan Krštinc in Andrej Kastelic, so danes podpisali sporazum o sofinanciranju prve faze in skupni uporabi medobčinskega zbirnega centra za ravnanje z odpadki. Tega nameravajo prihodnje leto začeti graditi v načrtovani gospodarski coni na stičišču občin.