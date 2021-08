Etna po pol leta bruhanja postala višja

Catania, 10. avgusta - Jugovzhodni krater vulkana Etna na Siciliji je po pol leta povečane aktivnosti višji in po novem meri 3357 metrov nadmorske višine, so danes sporočili iz italijanskega inštituta za geofiziko in vulkanologijo (INGV). S tem je postal najvišji aktivni vulkan v Evropi še višji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.