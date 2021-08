Sindikat Lobnika opozoril na diskriminacijo necepljenih delavcev v gostinstvu in turizmu

Ljubljana, 9. avgusta - V Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije so zagovornika načela enakosti Miha Lobnika opozorili, da so tisti delavci v gostinstvu in turizmu, ki se iz različnih razlogov niso cepili, diskriminirani na različnih področjih. Prosili so ga za pomoč, da bodo vsi državljani znova enakopravno obravnavani.