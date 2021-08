Kolektiv BridA v okviru EPK 2025 s projektoma DIY in Trackeds Chemnitz v Chemnitzu

Chemnitz, 9. avgusta - Kolektiv BridA od 11. julija gostuje na umetniški rezidenci v saškem mestu Chemnitz. Na povabilo umetniške organizacije Klub Solitaer e.V. se v sklopu programa Dialogfeleder predstavlja s projektoma DIY in Trackeds Chemnitz. To je prva mednarodna umetniška povezava med Evropskima prestolnicama kulture (EPK) 2025, med Chemnitzem in Novo Gorico.