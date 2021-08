Večer o vplivih epidemije na odnos med kmetijsko in prehrambeno industrijo ter trgovino v Sloveniji (7. 8.)

Maribor, 6. avgusta - Timotej Milanov v komentarju Dolga roka pandemije piše o vplivih epidemmije covida-19 na kmetijsko in prehrambeno industrijo ter trgovino. Poudarja, da so zaradi tega odnosi med glavnimi členi v verigi preskrbe s hrano padli še na nižjo raven, kot so bili prej.