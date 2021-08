Ministri za inovacije G20 o pospešitvi digitalnega prehoda gospodarstev in vlad

Trst, 5. avgusta - Ministri za inovacije skupine G20 so danes na srečanju v Trstu potrdili deklaracijo, ki opredeljuje 12 ukrepov za pospešitev digitalnega prehoda gospodarstev in vlad. Med drugim se ti nanašajo na digitalno transformacijo proizvodnje, izkoriščanje umetne inteligence ter ozaveščanje in zaščito potrošnikov v globalnem digitalnem gospodarstvu.