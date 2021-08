Razmere na trgu dela med najbolj optimističnimi v desetletju

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 7. avgusta - Razmere na trgu dela so na nacionalni ravni ugodne in že skoraj primerljive najbolj optimističnim v zadnjih desetih letih. Tudi v Ormožu in Slovenj Gradcu, kjer je prišlo oz. prihaja do obsežnejših odpuščanj, obeti niso pesimistični, saj je povpraševanje po delavcih v predelovalni industriji veliko.