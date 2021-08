Drevesa na tržnici odeta v odpisane kostume Šentjakobskega gledališča

Ljubljana, 5. avgusta - V Šentjakobskem gledališču so v sklopu obeleževanja 100-letnice pripravili razstavo Gledališče pred vašim nosom. Drevesa pred Plečnikovimi arkadami na tržnici so oblekli v predelane kostume iz predstav. Kot so zapisali, so v času izrednih razmer začeli razmišljati drugače, zunaj okvirjev gledališča in si rekli, da gredo ven, med ljudi.