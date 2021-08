V Novi Gorici cirkuški spektakel Climate Of Change

Nova Gorica, 5. avgusta - V Novi Gorici bo 6. in 7. avgusta gostoval cirkuški spektakel Climate Of Change - sodobni cirkus, ki uprizarja povezavo med podnebnimi spremembami in migracijami. Izvedli bodo dve predstavi, edini v Sloveniji, kasneje pa se s predstavo selijo še v druge evropske države, skupno bodo obiskali devet evropskih držav.