V Zagorju ob Savi kotiček za še delujoče aparate

Zagorje ob Savi, 8. avgusta - Na zbirnem centru Zagorje ob Savi je postavljen nov kotiček za vse, ki bi želeli oddati še delujoče aparate v ponovno uporabo. V kotičku zbirajo vse vrste aparatov, kot so pralni in pomivalni stroji, pečice, štedilniki, hladilniki, zamrzovalniki, orodja, mali gospodinjski aparati, avdio-video in foto oprema, monitorji in televizorji ter podobno.