Mel Brooks bo pri 95 letih objavil prvo knjigo spominov

New York, 5. avgusta - Ameriški filmski ustvarjalec Mel Brooks je pri 95 letih napisal prvo knjigo spominov z naslovom All About Me!: My Remarkable Life in Show Business. Kot piše The Guardian, bo izšla 30. novembra in bo o Brooksu razkrila marsikaj - od otroštva do služenja vojaščine in 40-letnega zakona z Anne Bancroft do sodelovanja s Carlom Reinerjem.