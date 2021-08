V Bejrutu ob obletnici eksplozije množični protesti, tudi izgredi

Bejrut, 4. avgusta - V libanonski prestolnici Bejrut so danes na obletnico silovite eksplozije, ki je razdejala mesto, potekali množični protesti, na katerih so ljudje zahtevali pravico za svojce žrtev. Prišlo je tudi do izgredov in spopadov s policijo. Več ljudi je ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.