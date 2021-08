EU odobrila pogodbo o nakupu do 200 milijonov odmerkov cepiva podjetja Novavax

Bruselj, 4. avgusta - Evropska komisija je danes odobrila pogodbo o nakupu cepiva proti covidu-19 farmacevtskega podjetja Novavax v zadnjem četrtletju tega leta in prihodnjih dveh letih. Pogodba predvideva nakup do 100 milijonov odmerkov cepiva in možnost nakupa dodatnih 100 milijonov odmerkov. To je sedma pogodba EU s farmacevtskimi podjetji.