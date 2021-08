Osaka, Kenin in Swiatek odpovedale turnir v Montrealu

Montreal, 4. avgusta - Iz kanadske teniške zveze so sporočili, da so Japonka Naomi Osaka, Američanka Sofia Kenin in Poljakinja Iga Swiatek odpovedale nastop na bližjem turnirju WTA v Montrealu, ki bo na sporedu med 6. in 15. avgustom. Japonka je trenutno druga, Američanka četrta, Poljakinja pa osma igralka na mednarodni teniški jakostni lestvici WTA.