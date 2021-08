Na območju Žužemberka popoldne klestilo neurje s točo

Žužemberk, 3. avgusta - Na območju Žužemberka je popoldne klestilo neurje s točo. Zaradi tega so morali posredovati gasilci, ki so črpali meteorno vodo, ki je na Dvoru zalila poslovni objekt s skladiščem, piše na spletni strani uprave za zaščito in reševanje. Prav tako je v Žužemberku udar strele podrl lipo, ki je padla na električne vodnike in na streho gradu.