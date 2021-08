V javni razpravi predlog novele zakona o nalogah in pooblastilih policije

Ljubljana, 3. avgusta - Vlada je pripravila predlog novele zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki bo v javni razpravi do 3. septembra. Med cilji so uskladitev določb s pravnim redom EU, ureditev avtomatiziranega preverjanja registrskih tablic v javnem prometu v skladu z odločbo ustavnega sodišča in učinkovitejše delovanje policije pri opravljanju nalog.