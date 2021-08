Stresni testi potrdili stabilnost slovenskega bančnega sistema

Ljubljana/Frankfurt, 2. avgusta - Stresni testi slovenskega bančnega sistema, ki sta jih izvedla slovenski in evropski bančni regulator, so potrdili stabilnost sistema in primerno kapitalsko ustreznost tudi ob neugodnem scenariju. Kljub temu morajo banke ob izzivih, povezanih s covidom-19, še naprej pravilno meriti in upravljati kreditno tveganje, navaja Banka Slovenije.