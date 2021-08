Ob plohah in nevihtah po državi močnejši nalivi

Ljubljana, 1. avgusta - Po državi se pojavljajo plohe in nevihte, krajevno se pojavljajo močnejši nalivi. Zvečer so zelo verjetna krajevna neurja z močnimi sunki vetra, točo in nalivi. Ob tem lahko narastejo hudourniški vodotoki, so opozorili v Agenciji RS za okolje. V ponedeljek bodo še krajevne padavine, ki bodo slabele.