Zmagovalec festivala v Motovunu švedski film Pleasure

Zagreb/Motovun, 1. avgusta - Švedski celovečerec o pornoindustriji Pleasure režiserke Ninje Thyberg je zmagovalec letošnjega filmskega festivala v istrskem mestecu Motovun, ki so ga sklenili v soboto zvečer. V petih festivalskih dneh so predvajali več kot 100 filmov, prireditev pa je obiskalo več tisoč filmofilov, so sporočili organizatorji.