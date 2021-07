Turčija se še naprej bori z obsežnimi požari v naravi

Antalya, 31. julija - Turčija se že četrti dan bori z obsežnimi požari na jugu države, ki so po podatkih oblasti zahtevali že najmanj šest življenj. Več kot 300 ljudi je ranjenih, izprazniti pa so morali številne vasi in naselja, tudi turistična s hoteli s tujimi turisti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.