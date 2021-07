Na avstrijskem Koroškem našli ponesrečenega slovenskega alpinista

Beljak, 31. julija - Pod Velikim Klekom (Grossglockner) na avstrijskem Koroškem so danes zjutraj našli mrtvega ponesrečenega alpinista iz Slovenije. 65-letnika so sicer pogrešali že od srede. Domnevajo, da je v slabem vremenu zašel in se ponesrečil, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.