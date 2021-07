Policija opozarja na upočasnjen promet na gorenjski avtocesti zaradi neurja

Kranj, 31. julija - Na cestah na Gorenjskem je zelo gost promet, prihaja do zastojev v smeri Karavank in proti turističnim krajem. Zaradi neurja, ki se z območja Julijskih Alp pomika proti jugovzhodu, se je promet dodatno močno upočasnil, je sporočila policija. Voznike poziva, naj ne ustavljajo pod nadvozi na avtocesti

Policijska uprava Kranj voznike poziva k previdnosti, odgovornosti, uporabi luči in ustavljanju samo na mestih oz. krajih, kjer je to izrecno dovoljeno - to niso podvozi na avtocesti, so sporočili.