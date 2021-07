P&G v drugem četrtletju presegel pričakovanja

New York, 30. julija - Ameriški koncern Procter & Gamble (P&G) je med aprilom in junijem zabeležil 18,9 milijarde dolarjev prihodkov in tako presegel pričakovanja analitikov. Čisti dobiček se je v drugem četrtletju v medletni primerjavi okrepil za štiri odstotke na 2,9 milijarde dolarjev. Družba je ob tem napovedala nadaljnjo rast prodaje.