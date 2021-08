V Lutkovnem gledališču Maribor v novi sezoni šest novih uprizoritev

Maribor, 1. avgusta - V Lutkovnem gledališču Maribor bodo v sezoni 2021/22 pripravili šest novih uprizoritev. Rdeča nit sezone je pogum. Kot je dejala direktorica in umetniška vodja gledališča Katarina Klančnik Kocutar, si zase in za vse želijo svetlejših časov in uspešnega premagovanja strahov in temine.