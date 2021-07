Na območju Mojstrane iščejo 69-letno Heleno Novak

Kranjska Gora, 29. julija - Gorski reševalci in policisti na območju Mojstrane proti Radovni iščejo 69-letno Heleno Novak. Pogrešana je v sredo zjutraj s kolesom odšla z Belce, danes pa so njeno kolo našli pri križišču za Jerebikovec na območju Mojstrane, so sporočili s kranjske policijske uprave.