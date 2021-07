Goljufi med epidemijo izkoristili selitev na splet

Ljubljana, 29. julija - Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT je lani zabeležil 2775 incidentov, kar je 1,5 odstotka več kot predlani. Močno so se povečali phishing napadi. "Goljufi so s pridom izkoriščali epidemijo covida-19, ki je življenje tako rekoč čez noč preselila na splet," so zapisali v poročilu o kibernetski varnosti za lani.