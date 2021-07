Ameriški senat glasoval za obravnavo predloga zakona o porabi za obnovo infrastrukture

Washington, 29. julija - Ameriški senat je v sredo zvečer s 67 glasovi za in 32 proti potrdil nadaljevanje obravnave predloga zakona o 1000 milijardah dolarjev porabe za obnovo ameriške infrastrukture. Senatni pogajalci in Bela hiša so pred tem dosegli načelni dogovor o podrobnosti 700 strani dolgega predloga.