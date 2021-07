Jedrski velesili ZDA in Rusija govorili o omejevanju oboroževanja

Ženeva, 28. julija - Delegaciji ZDA in Rusije sta danes v Ženevi opravili prvi krog pogovorov o omejevanju oboroževanja. Medtem ko je ameriška stran pogovore označila za profesionalne in vsebinske, je ruska stran poudarila, da so ZDA pokazale pripravljenost na konstruktiven dialog. Naslednje srečanje bo v septembru, poroča francoska tiskovna agencija AFP.