Na severu Italije po neurju poplave in zemeljski plazovi

Varese, 28. julija - Sever Italije je znova prizadelo hujše neurje. Vzhodno od jezera Maggiore so se morali gasilci odzvati na 40 klicev v sili. Večinoma so pomagali pri zemeljskih plazovih in poplavah. Lombardija je razglasila izredne razmere za več pokrajin, poroča nemška tiskovna agencija dpa.