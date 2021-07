V ZDA začetek kongresnih zaslišanj zaznamovala dramatična pričanja policistov

Washington, 27. julija - Poseben odbor predstavniškega doma ameriškega kongresa je na začetku svoje preiskave napada privržencev Donalda Trumpa na kongres 6. januarja danes predstavil dramatična pričanja štirih policistov, ki so branili poslopje pred - kot so dejali sami - drhaljo in teroristi. Po njihovih besedah so napadalci menili, da se borijo za Trumpa.