Z avtobusom povezali Posočje s Čedadom v Italiji

Tolmin/Čedad, 27. julija - Tolmin bo z avtobusom povezan s Čedadom v sosednji Italiji. Danes so na promocijsko vožnjo odšli župani treh posoških občin, tolminski Uroš Brežan, kobariški Marko Matajurc in bovški Valter Mlekuž, ki so se na neformalnem obisku srečali z županjo Čedada Danielo Bernardi. Povezava pomeni večjo odprtost Posočja in priložnost novih prometnih povezav.

Na pot proti Čedadu so se podali tudi direktor Javnega zavoda Turizem dolina Soče Viljam Kvalić, direktor Posoškega razvojnega centra Simon Škvor in vodja projekta Crossmoby Miro Kristan iz Posoškega razvojnega centra.

Avtobusno povezavo med Tolminom in Čedadom so vzpostavili s pomočjo projekta Crossmoby v okviru projekta Interreg V-A Slovenija-Italija 2014-2020 iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Strateški projekt Crossmoby se sooča z izzivom izboljšanja praks načrtovanja trajnostne mobilnosti v celotni čezmejni regiji z namenom vzpostavitve novih čezmejnih transportnih storitev.

"Za dolino Soče pomeni to velik korak naprej, naša dolina je relativno nepovezana z javnim prometom z ostalim delom Slovenije in tudi z sosednjimi državami. Ko bomo v prihodnosti povezani z Italijo še z železniško povezavo in več avtobusnimi linijami, bo to pomenilo okno v svet," je za STA povedal Kvalić.

Tolminski župan Uroš Brežan pa je poudaril predvsem dejstvo, da se v Posočju trudijo predvsem za trajnostno mobilnost, za povezavo znotraj območja Julijskih Alp. "To je v letošnjem letu nova povezava, za katero verjamem, da bo v prihodnjih letih prinesla veliko prometa v obe smeri."

Celoten projekt je vreden dobre štiri milijone evrov, od tega je 85 odstotkov evropskih sredstev. Za avtobusno povezavo med Tolminom in Čedadom so pridobili 30.000 evrov.

Inovativne rešitve tega projekta so namenjene podpori razvoja čezmejnih potniških spodbud in vključujejo dva pilotna projekta, ki preizkušata konkretne ukrepe in na ta način podpirata uvedbo bolj trajnostnih rešitev potniškega pometa v območju programa. Vodilni partner je že vzpostavil novo storitev potniškega železniškega prometa (čezmejni vlak) na liniji Trst-Ljubljana.

Posoški razvojni center se je v okviru projekta osredotočal predvsem na območje Julijskih Alp, pri čemer je z usklajevanjem različnih sektorjev (promet - turizem - okolje) in nivojev pristopal k celoviti obravnavi tega območja v okviru sistema trajnostne mobilnosti turistov ter domačinov. V okviru pilotnih projektov pa je preizkušal različne oblike storitev javnega prevoza.