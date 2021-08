Povprečni dohodek na prebivalca v 2019 višji, najvišji v občini Trzin

Ljubljana, 1. avgusta - Dohodki prebivalcev Slovenije so bili leta 2019 nominalno za od 6,2 do 7,2 odstotka višji kot leta 2018. Na ravni občin so bili najvišji v občinah Trzin in Šmarješke Toplice, najnižji v občinah Kuzma in Hodoš. Na ravni regij so bili najvišji v osrednjeslovenski, najnižji pa v pomurski regiji, je sporočil državni statistični urad.