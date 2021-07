Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Na cesti Dolenje pri Jelšanah je pred mejnim prehodom Jelšane proti Hrvaški prišlo do zastoja.

Promet je povečan na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško, vozniki pri izstopu in vstopu ponekod čakajo več kot eno uro.

Na mejnem prehodu Gruškovje se pri osebnih vozilih za vstop v državo čaka tri ure in pol, za izstop pa pol ure. Tovorna vozila pri vstopu v državo čakajo tri ure.

Na mejnem prehodu Obrežje osebna vozila pri vstopu v državo čakajo tri dve uri in pol, tovorna pa tri ure.

Na mejnem prehodu Petrina se za izstop iz države z osebnim vozilom čaka več kot dve uri.

Na mejnem prehodu Jelšane se za vstop v državo z osebnim vozilom čaka do pol ure, za izstop pa eno do dve uri.

Na mejnem prehodu Vinica se za vstop v državo čaka eno uro.

Na podravski avtocesti je zaradi ovire - gre za okvaro vozila - zaprt vozni pas med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški.

Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet zaradi obnove vozišča. Zaprt je uvoz Tomačevo na obvoznico proti Kosezam.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprto je tudi počivališče Čatež proti Ljubljani.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si