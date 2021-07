Barcelona se je pogodila z Neymarjem

Barcelona, 26. julija - Katalonski nogometni velikan, Barcelona, je sklenil zunajsodno poravnavo z Brazilcem Neymarjem, ki bo končal sodni pregon ter umaknil vse terjatve proti nekdanjim delodajalcem, so tiskovne agencije povzele informacije iz Barcelone. Predstavniki blaugrane so sporočili, da so dogovor sklenili v prijateljskem duhu.