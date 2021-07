V hrvaški Istri Slovenec pod vplivom alkohola s kolesom na avtocesto

Zagreb/Pulj, 26. julija - Hrvaška policija je minuli konec tedna na cestah v Istri ustavila 11 voznikov, ki so bili pod vplivom alkohola. Posebej so izpostavili 41-letnega slovenskega državljana, ki je kolesaril po avtocesti v bližini mosta čez reko Mirno pri Novigradu. V krvi kolesarja so namerili 2,58 promila alkohola.