V Sloveniji in na Hrvaškem zagon platforme za prenos tehnologij

Ljubljana, 26. julija - Vodilni slovenske in hrvaške razvojne banke ter Evropskega investicijskega sklada (EIF) so danes v Ljubljani podpisali sporazum o vzpostavitvi regionalne platforme za prenos tehnologij. V skladu bo univerzam in javnim raziskovalnim institucijam na voljo 40 milijonov evrov za zagon in komercializacijo razvojnih projektov.