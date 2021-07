Murska Sobota, 26. julija - Državni nogometni prvaki so danes poskrbeli za tretjo okrepitev v novi sezoni in obenem za drugega povratnika v moštvo. Kot so sporočili iz Mure, se v klub vrača Mitja Lotrič, ki je Fazanerijo zapustil pred sezono 2012/13. Pred Lotričem se je v ekipo vrnil tudi Nik Lorbek.