Vreme: Ponoči možne močnejše nevihte

Ljubljana, 26. julija - Zvečer bodo predvsem na zahodu nastajale nevihte, krajevno tudi močnejše, ki se bodo v prvi polovici noči širile proti vzhodu. Do jutra se bo ozračje umirilo. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem do 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo na vzhodu delno jasno, drugod spremenljivo oblačno. Zlasti v zahodni in osrednji Sloveniji se bodo pojavljale plohe in nevihte. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, na severozahodu okoli 24 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes zvečer in v prvem delu noči na torek bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra in točo.

Obeti: V sredo in četrtek bo sončno in spet bolj vroče. Ponekod bo še pihal jugozahodnik.

Vremenska slika: Nad severozahodno in delom srednje Evrope je plitvo ciklonsko območje. Od jugozahoda k nam priteka topel in še razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V torek bo spremenljivo oblačno, predvsem v krajih severno in zahodno od nas se bodo pojavljale plohe in nevihte. Več sonca bo v krajih vzhodno in južno od nas. Ob severnem Jadranu bo še pihal jugo.