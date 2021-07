Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas pred počivališčem Ravbarkomanda proti Ljubljani. Nastal je zastoj, zaradi česar se potovalni čas podaljša za eno uro.

Na pomurski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med počivališčem Dolinsko in priključkom Gančani proti Mariboru.

Na hitri cesti Koper-Škofije je zaradi nesreče oviran promet na izvozu Bertoki proti Ljubljani.

Prišlo je do zastoja na ljubljanski obvoznici pred razcepom Kozarje z zahodne obvoznice od Kosez in z vzhodne ter južne obvoznice od Bizovika proti Brezovici in Kopru. Potovalni čas se podaljša za približno 20-30 minut

Zaradi zastoja na podravski avtocesti med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški je potovalni čas podaljšan za približno 15 minut.

Zaradi zastoja na primorski avtocesti pred predorom Dekani proti Kopru in proti Ljubljani se potovalni čas podaljša za približno 5-10 minut.

Na štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in počivališčem Zima proti Mariboru se zaradi zastoja potovalni čas podaljša za približno 10-15 minut.

V Avstriji pred predorom Karavanke v smeri proti Sloveniji je prišlo do zastoja v dolžini treh kilometrov.

Do zastoja je prav tako prišlo na cestah pred mejnima prehodoma Starod ter Jelšane v smeri proti Hrvaški.

Promet je močno povečan na večini mejnih prehodov s Hrvaško, vozniki pri izstopu in vstopu ponekod čakajo več kot eno uro.

Na mejnem prehodu Gruškovje se za osebna vozila ob vstopu in izstopu v državo čaka več kot dve uri, tovorna vozila pa za vstop v državo čakajo tri ure.

Na mejnem prehodu Starod se za osebna vozila ob vstopu v državo čaka do pol ure, ob izstopu pa več kot dve uri. Tovorna vozila pri vstopu čakajo do ene ure, pri izstopu pa več kot dve uri.

Na mejnem prehodu Jelšane se za osebna vozila ob vstopu v državo čaka eno do dve uri, za izstop iz države pa več kot dve uri.

Na mejnem prehodu Petrina se za osebna vozila pri izstopu iz države čaka dve uri.

Na mejnem prehodu Obrežje se za vstop v državo z osebnim vozilom čaka eno do dve uri, za vstop v državo z tovornim vozilom pa več kot dve uri.

Ponekod na Gorenjskem nastajajo nevihte in močnejši nalivi, zato velja voziti previdno in s primerno varnostno razdaljo, vsekakor pa ne ustavljati vozil pod nadvozi in v predorih.

Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet zaradi obnove vozišča. Zaprt je uvoz Tomačevo na obvoznico proti Kosezam.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprto je tudi počivališče Čatež proti Ljubljani.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si