V hrvaški Istri odprli še 13 kilometrov avtoceste

Zagreb/Pazin, 26. julija - V hrvaški Istri so danes slovesno odprli 13 kilometrov avtoceste na odcepu Cerovlje-Lupoglav. Gre za nov odsek, ki bo nadomestil obstoječo hitro cesto med Cerovljem in predorom Učka. Ta del so za promet odprli štiri mesece prej, kot je bilo načrtovano. Preostalih nekaj kilometrov avtoceste do predora naj bi odprli do novembra.