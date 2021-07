Finančni ministri EU podprli še štiri načrte za okrevanje, tudi slovenskega

Bruselj, 26. julija - Finančni ministri EU so danes na virtualnem zasedanju podprli še štiri nacionalne načrte za okrevanje in odpornost, tudi slovenskega. Formalna potrditev po pisnem postopku bo sledila v kratkem. Doslej je tako potrjenih 16 nacionalnih načrtov, ki so podlaga za črpanje evropskih sredstev za okrevanje po pandemiji.