Ministrstvo za javno upravo začelo z izvedbo načrta za naprednejše in hitrejše storitve

Ljubljana, 26. julija - Ministrstvo za javno upravo, ki je pripravilo ključne projekte za digitalno preobrazbo javnega sektorja in javne uprave v okviru načrta za okrevanje in odpornost, je danes prešlo na izvedbo načrta. V ospredju bodo napredne, kakovostne, prijazne, preproste in hitrejše storitve za državljane. Ocenjena vrednost investicij je 260 milijonov evrov.