Spletni portal za boj proti izsiljevalskim virusom v petih letih pomagal šestim milijonom ljudi

Amsterdam, 26. julija - Spletnemu portalu No More Ransom je v petih letih obstoja uspelo preprečiti, da bi se kriminalci dokopali do skoraj milijarde evrov. Z različnimi orodji je namreč pomagal več kot šestim milijonom ljudem, da so po napadu z zlonamerno izsiljevalsko opremo prejeli nazaj svoje datoteke brezplačno, so danes sporočili iz Europola.