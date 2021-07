Bor Artnak do dveh odličij na mladinskem evropskem prvenstvu

Ljubljana, 26. julija - Slovenski teniški igralec Bor Artnak je odlično nastopil na mladinskem evropskem prvenstvu do 18 let v švicarskem Klostersu, kjer je kot edini tekmovalec osvojil dve medalji. V petek je prišel do brona v konkurenci dvojic v paru s Sebastianom Dominkom, v soboto pa je bil bronast še med posamezniki.