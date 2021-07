Na lestvici ATP brez sprememb med najboljšimi, Bedene znova izgubil dve mesti

Ljubljana, 26. julija - Srbski teniški igralec Novak Đoković še vedno vodi na lestvici ATP, prav tako pa med prvo deseterico ni prišlo do nobenih sprememb. Tako Srbu sledita Rus Danil Medvedjev in Španec Rafael Nadal. Najboljši slovenski igralec Aljaž Bedene je izgubil dve mesti in je 60.