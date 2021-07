Ljubljana, 26. julija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi prometne nesreče zaprta podravska avtocesta med priključkoma Podlehnik in Zakl proti Gruškovju. Obvoz za osebna vozila po vzporedni cesti.

Na glavni cesti Novo mesto-Metlika je pri Bušinji vasi zaradi okvare tovornega vozila polovična zapora ceste.

Zastoji so na ljubljanski obvoznici pred razcepom Kozarje iz smeri severne obvoznice od Podutika in na južni obvoznici od razcepa Malence proti Brezovici. Potovalni čas se podaljša za približno 20 do 30 minut.

Na primorski avtocesti je zastoj pred predorom Dekani proti Kopru (tri kilometre) ter proti Ljubljani (dva kilometra). Potovalni čas proti Kopru se podaljša za približno 15 minut, proti Ljubljani pa za približno 10 do 15 minut.

Na podravski avtocesti je zastoj, dolg pet kilometrov, med priključkom Podlehnik in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški.

Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med priključkoma Celje/zahod in Dramlje pred počivališčem Zima proti Mariboru (en kilometer), na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji (tri kilometre), na cestah proti Hrvaški pred mejnimi prehodi Jelšane in Starod ter na cesti Lesce-Bled.

Na mejnem prehodu Gruškovje čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo dve uri, vozniki osebnih vozil pa čakajo pri vstopu približno pol ure, pri izstopu pa dve uri. Na Dragonji, Jelšanah, Sečovljah in Starodu čakajo vozniki osebnih vozil pri vstopu v Slovenijo približno dve uri, pri izstopu pa čakajo na Jelšanah približno dve uri, na Starodu eno uro, na Dragonji in Sečovljah pa pol zre. Vozniki tovornih vozil čakajo na mejnem prehodu Starod tako pri vstopu kot izstopu približno eno uro.

Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet zaradi obnove vozišča. Zaprt je uvoz Tomačevo na obvoznico proti Kosezam.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprto je tudi počivališče Čatež proti Ljubljani.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si